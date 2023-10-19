工研院舉辦第十二屆工研院院士授證典禮，今年新出爐的新科院士共有四位，包括研華董事長劉克振、台大醫院院長吳明賢、和碩董事長童子賢、明基佳世達董事長陳其宏，由總統蔡英文親自授證。

蔡英文在致詞時表示，會跟新總統說要常常來工研院，因為每次來都會看到新技術，而且工研院預算不要講價還價。他也盛讚台灣最大的產業資產就是企業領導人，本身是工業家也是技術的領先者，可以掌握技術、又能經營企業，這一屆院士都是經驗豐富的領導者，下一世代要再加油，在接班之前請各位企業領導人撐著，不要急著退休。

新科院士當中，劉克振帶領研華成為全球最大的工業電腦廠商，迎向物聯網時代，致力推動全方位智慧城市與工業4.0整合型解決方案。吳明賢帶領團隊投入胃癌防治研究，研究出最佳防治胃癌的模式，讓胃癌從台灣的十大癌症死因第三名降到第八名，也成為胃癌防治的國際準則。童子賢開創設計製造服務整合模式，並帶領公司跨足多元領域，對台灣的科技以及文化產業都有諸多貢獻。陳其宏帶領的佳世達不僅是全台第一個加入RE100的電腦周邊科技集團，更連續5年獲亞洲最佳企業雇主獎，籌組聯合艦隊建立醫療、網通和智能解決方案等新事業。