新竹市政府「縣市先導公車計畫」獲核定，全電動公車路線將於明年上路。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市政府推出「縣市先導公車計畫」，整合182路公車及園區巡迴巴士，市長高虹安19日宣布，此案近日獲交通部核定總經費883萬2713元，將成為全新竹市首條全電動公車路線，獲核定後市府已啟動後續流程，力拚明年上半年啟用營運，屆時可從市區直達園區。

今年3月16日交通部長王國材訪視新竹市交通時，市府提出「縣市先導公車計畫」，交通部近日核定縣市先導公車計畫，並允諾預留8輛電動公車。高虹安表示，市府積極籌備前置作業，縣市先導公車不僅是全市首條全電動公車路線，也是首條新竹市區直達科學園區的公車路線。

先導公車將整合182路公車及園區巡迴巴士，串聯新竹車站、工研院、清大、陽明交大、科學園區、高鐵新竹站及生醫園區等重要節點，班距也將從40分鐘縮短至20分鐘，且優先使用電動公車，串聯火車站、學校及科學園區，上路後也將納入桃竹竹苗通勤定期票適用範圍。

市府交通處指出，市府積極與竹科管理局、新竹縣政府、陽明交大、交通部公路局等單位協調，取得路線規劃、引進電動公車及設置電動公車充電樁共識，將進入陽明交通大學校園和新竹科學園區科技生活館，平日再延駛至生醫園區。

交通處也表示，未來先導公車將與182路公車整合營運，182路公車先前遇疫情運量下滑30％，但目前已恢復，平均運量較2019年提高27％，預期先導公車運行後可再大幅提升公車運量。此外，先導公車整併園區巡迴巴士路線，解決以往紅線路線較長和繞駛造成車輛調度困難等問題，橘線則與先導公車路線完全重疊，可將其取代，讓資源有效整併。

交通處補充，「縣市先導公車計畫」10月5日獲交通部公路局核定，核定總經費883萬2713元，其中中央補助750萬7806元，市府自籌132萬4907元，電子站牌也獲核定120萬元及追加預算750萬元，2024年完成電子站牌40座、候車亭獲核定600萬元，預計完成20座。