蕭敬騰和Summer今登記結婚。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰和Summer今登記結婚。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰和Summer今登記結婚。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰和Summer今登記結婚。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰和Summer今登記結婚。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰和Summer今登記結婚。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰和Summer今登記結婚。（喜鵲娛樂提供）

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）6月向經紀人女友Summer求婚成功，今（19日）他發文宣布登記結婚，曬出多張與Summer的婚紗照，向大家分享喜悅。

蕭敬騰稍早在社群宣布喜訊：「今年六月，我向我的未婚妻 Summer完成求婚，一直在等待這天的到來，今天2023/10/19，我們決定將這一天定為我們的結婚日，這一天是如此美好，我會把我的喜悅分享給所有的你們，也謝謝大家的祝福。」本報記者詢問蕭敬騰所屬經紀公司喜鵲娛樂，確定小倆口今日完成登記。

而Summer也在臉書激動地喊：「不得了啦！！！我是人妻啦啦啦！！！」她感謝父母、家人的支持與祝福，兩位爸爸滿臉笑意地為他們簽下結婚證書，兩位媽媽則笑笑地叮嚀爸爸字要工整，讓Summer感觸滿滿，認為得到的不只是彼此，而是彼此的所有。

簽字的過程，有一幕當場逼哭Summer，「當我們家林大哥用中風多年幾乎萎縮的手為我們簽下證書那一刻，我們笑著，也哭了，謝謝愛我們的你們，我們會更努力生活，為我們、為你們，為每一個愛我們的你們。」