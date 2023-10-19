行政院今拍板通過《國家機密保護法》和《政治檔案條例》部分條文修正草案，未來國家機密檔案不再「永久保密」。時代力量發言人余佳蒨表示，民進黨過去力推轉型正義，蔡英文總統2016年就職典禮，轉型正義佔了極大篇幅，但卸任最後一次國慶演說，轉型正義卻連一個字都不敢提，8年過去，轉型正義雷聲大雨點小，「遺忘真相」、「不敢究責」跟「推給爭議」已成為蔡政府轉型正義不及格成績單的三大敗筆。

余佳蒨說，轉型正義改革進程充滿鄉愿推諉，威權遺緒清除進度牛步，民進黨拖延《國家機密保護法》和《政治檔案條例》立法至今，本屆只剩一個會期，又未被列入優先法案，幾乎無望在蔡政府任內通過。

余佳蒨批評，除了處理不當黨產，民進黨8年來的轉型正義成績單相當難看，其他重要工程都以「尚無社會共識」持續推諉，導致8年過去，歷史真相未明，，究責遲未啟動，台灣社會什麼時候才能走出「只有受害者，沒有加害者」的困境？

余佳蒨強調，黨團多次針對轉型正義訴求向政府提出質詢與提案，要求政府加速清除威權象徵、中正紀念堂轉型等，這些重要促轉工程進度令人堪憂，促進轉型正義不是單一部會的業務，是整個政府的責任，呼籲政院儘速將2案送立院審議，在本會期結束前三讀通過，讓轉型正義向前邁進。