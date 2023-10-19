亞洲鋼市近來受全球高通膨及不景氣衝擊需求，並且自去年下半年起受大陸低價鋼品外溢至亞洲各國影響鋼鐵價格，中鋼今年第三季營收882億元，季減7.5%、年減16.2%；九月份單月營收294.6億元，月減3.6%、年減1.5%；今年前9月營收2749.3億元，年減22.4%。

中鋼上半年營收1867.0億元，年減25.0%；營業毛利81.9億元，年減75.3%，毛利率4.4%；營業利益14.1億元，年減94.6%，營利率0.8%；稅後純益13.8億元，年減93.9%，稅後純益率0.7%，上半年稅後EPS達0.01元，第二季自6月起轉為虧損，全季仍則保持獲利。

中鋼精緻鋼品包含超能效電磁鋼、跨世代車用鋼、先進合金碳鋼等八項鋼品，2022全年銷售52.67萬噸，占出貨總量6.8%，營收占比9.5%約427.1億元，營業毛利占比22.1%約70.5億元。

中鋼2023年雖受鋼市不振致營收、毛利大幅下滑，上半年精緻鋼品出貨量仍維持25.65萬噸，占出貨總量7.0%，營收占比10.8%約201.6億元，營業毛利占比73.0%約59.7億元。在精緻鋼品需求穩定並對毛利有所支撐之情況下，後續受亞洲鋼市不振之下檔幅度有限，預估整體獲利表現已接近底部。

考量11月亞洲主要鋼廠盤價低於預期、中鋼開出平盤，鋼市復甦仍需時間，法人預估，2023年全年營收3697.1億元，年減雙位數；營業毛利恐減少5成，其中以精緻鋼品為大宗；稅後純益年減近9成。然受惠精緻鋼品成長動能及亞洲鋼鐵市況，中鋼明年全年營收、毛利、獲利成長單位數可期。