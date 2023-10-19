對於「藍白合」變成「藍白拖」，親民黨主席宋楚瑜再度透過新聞稿發表三點建議，強調要目標清楚、心胸開闊，人民自救，才有辦法政黨輪替；2008國親簽署合作協議，沒有任何提及為了政黨私利的條件、目標清楚。倘藍白不符合主流民意，人民將會自救。以下為聲明內容：

一、目標要清楚。他表示，「在野整合、政黨輪替」是台灣社會的主流意見，2008國親簽署合作協議，沒有任何提及為了政黨私利的條件、目標清楚。因此，2024大選應該整合所有在野力量，以政黨輪替、國會執政聯盟最大化為目標。

二、心胸要開闊。身為未來的國家領導人，如果在台灣兩黨的問題都無法解決，要如何解決兩岸問題？負責的母雞要以開闊的胸襟出面承擔整合重任，不要讓驕傲的公雞繼續放話破壞團結。

三、人民要自救。他強調，台灣社會普遍的焦慮在於，政黨輪替的希望，可能斷送在藍白兩黨的算計。希望政黨高層能夠以人民為主、讓人民做主。如果藍白不能符合主流民意的期待，人民將會自救，跳脫政黨框架，凝聚在野力量，屆時，親民黨也會盡一己之力，與人民站在一起。