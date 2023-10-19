民進黨總統參選人賴清德今日舉行「淨零轉型、永續台灣」國家希望工程記者會。賴清德提出「第二次能源轉型」包括要發展多元的綠能、鼓勵深度節能的發展、配合再生能源的發展、要配合再生能源的發展及2026-2050電力去碳化；其中擴大家戶家電的汰舊換新補貼。為弱勢應該擴大「節能福利」，建立「以租代買」節能設備租賃等服務。

賴清德表示，為了推動2050淨零轉型，他將透過「第二次能源轉型」、「數位與綠色的產業雙軸轉型」、「推動永續綠生活」、「政府做淨零轉型後盾」、「不遺落任何人的公正轉型」等五大策略，來達成2050淨零轉型的目標。

賴清德指出，蔡英文總統執政時期所推動的能源轉型，為我國第一次能源轉型，以減煤、增氣、展綠、非核為目標，蔡英文政府的努力下，2022年綠電的發電量已經超過核電，成長了6.5倍之多，今年底，綠能產業引進外商及本國投資更將達到1兆元。在當前企業對綠電需求大幅增加的狀況下，顯示政府近年來大力推動再生能源的政策是正確的。他會在這個基礎上，推動第二次能源轉型，加速電力系統的去碳化為目標，發展多元綠能，建構智慧共享的綠能戰略。

賴清德提到關於在第二次能源轉型的鼓勵深度節能發展指出，將擴大「綠色金融」與「信保基金」方案，透過新型態「授信與還款」模式，導引資金投入節能產業與計畫，成為產業深度節能之活水。為促進國際效能標準的接軌，一方面，透過補助和賦稅抵免的方式，提高企業更換節能設備和產線的意願；另一方面，也必須要擴大家戶家電的汰舊換新補貼。

至於2026-2050電力去碳化。賴清德表示，台灣於2026年可以達到多元綠能占比20％、燃煤占比30％、天然氣發電占比50％目標；2030年時，他將實現多元綠能占比30％、燃煤占比降低至20％的目標，並持續透過氫能、多元綠能與淨零科技，於2050年將再生能源發電占比提高至60-70％、氫氣占比9-12％、碳捕捉占比20-27％，達到燃氣低碳化目標，讓台灣邁向2050淨零轉型的願景。

賴清德也解釋，原預計2025年台灣可達到再生能源佔比20％的目標，因為台灣整體使用電量增加，以及受疫情影響導致太陽能發電與風力發電相關設備建置工程延宕，因此期程延遲，「但到2026年，這個目標就能實現」。

提到淨零轉型第二策略，推動「數位與綠色的產業雙軸轉型」。賴清德說，未來他將透過科技帶動、金融支持、碳定價，達到低碳轉型、綠色製造、循環經濟的目標。未來他透過成立「淨零創新科技平台」、建構「智慧能源」，以及發展綠色金融，使其成為淨零轉型的助力之一，並透過碳定價與市場機制，加速產業低碳轉型。

至於許多人擔憂台灣的碳費政策是否能跟國際接軌時，賴清德表示，2023年歐盟就要開始實施「碳邊境管制」，未來將因應國際趨勢，讓碳費制度先行，並逐步邁向碳權交易，以降低國內衝擊，並符合國際標準，協助企業成功進行綠能轉型。

賴清德說，具體作法有三，包括因應淨零轉型帶來的衝擊，確保不同個人、社區、族群在轉型賴的過程，都享有同等發展的機會，打造一個公平公正與綠色的共好未來；建立完善淨零轉型爭議處理機制，降低轉型帶來的不確定性與衝擊；第三，透過區域治理，因應氣候變遷的努力，轉化爲區域發展的動力。