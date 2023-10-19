電動車製造商特斯拉（Tesla）今天公布財報顯示，第3季業績表現不如分析師預期，主要是受到成本上漲及價格折扣等影響。

這家總部位於美國德州、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）經營的電動車大廠表示，第3季（7月至9月）銷售為233.5億美元，這數字比財經數據供應商慧甚（Factset）調查分析師預測的241.9億美元來得低。

特斯拉第3季淨利也低於預期，為每股66美分，分析師預期為73美分。

馬斯克今年來多次調降車價，4月間他告訴投資人，比起獲取更高利潤，公司認為推升銷售才是正確選擇。當時幾個汽車大廠如通用（General Motors）、福特（Ford）新推出的電動車正進入經銷商銷售階段。

不過，這些競爭對手因美國大規模罷工而受到衝擊，特斯拉則不必面對這種情況。

令人不安的是，特斯拉本月稍早報告指出，由於上海和美國德州奧斯汀（Austin）工廠停工，第3季新車交車量降至43萬5059輛。但特斯拉今天表示，全年180萬輛車的目標維持不變。 （譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1121019