電影《BIG》讓魏德聖破天荒開出「睡午覺條款」，讓大人小孩都能充分休息，確保拍攝進度順利。（米倉影業提供）

電影《BIG》正式預告今日上線，21 位主演的故事線大公開，六個來自不同社會階層的家庭，從彼此衝突到最後相互包容支持的溫馨故事。田中千繪、范逸臣繼《海角七號》後，睽違15年再度以CP組合登場，不過卻在預告片中槓上飾演兒童癌症醫師的馬志翔，真實上演醫院內醫護人員與病患家屬角色對立的激動場面。本片製作陣容堅強，由魏德聖編導、集結金獎團隊配樂何國杰、剪輯蘇珮儀、造型林欣宜、聲音／音效杜篤之與吳書瑤，更邀請新海誠御用美術導演丹治匠帶領的動畫團隊，共同打造今年冬天最暖心電影。

曾沛慈片中飾演動物保育員，有一場與紅毛猩猩互動的劇情，由於沒有辦法事先與對手排練和溝通，讓曾沛慈不禁大呼「真的好難」。不過對手紅毛猩猩「咪咪」十分溫馴，只要曾沛慈一到定位，牠便會主動靠過來「對戲」，配合度令所有工作人員讚嘆。導演魏德聖表示因為治療中的癌症兒童不能隨意離開病房，去動物園幾乎不可能的戶外活動，所以片中特別加入病童參觀動物的劇情，藉此呈現戲中角色們心境的變化。同時他要感謝壽山動物園對於電影的支持，提供劇組許多協助之外，還讓園內的超人氣紅毛猩猩「咪咪」一同入鏡，真的是非常寶貴的經驗。

本片中的六個家庭來自不同的社會階層，擁有不同的故事線，導演魏德聖對於片中的小演員們也抱有不同的想法與期待。鄭又菲過去參與不少影視作品的演出，本次《BIG》更是戲份吃重，導演分享第一次碰面時她十分害羞，後來熟悉之後開始在片場學韓國女團載歌載舞。他表示第一眼看到鄭又菲的照片時就非常屬意由她演出源源一角，不過印象最深刻的還是她驚人的表演天份，還有一點即通的默契，未來的發展值得期待。現在就讀國中的郭大睿學業與戲劇都有很不錯的成績，尤其他自帶不造作的輕鬆感、相當適合片中的角色設定，與范逸臣、田中千繪搭配的畫面也相當和諧。于卉喬是本次飾演病童當中年紀最長、個性最成熟的演員，不過因為她是一個自我要求很高的女孩，所以令他很不捨，希望她能夠好好享受精彩豐富的高中生活。

黃之諾是這次年紀最小、戲劇效果卻最滿的演員，導演坦言完全不擔心她的表演，只擔心她因為貪玩而不想演。四歲的黃之諾容易被各種環境因素分散注意力，所以開拍初期必須時常提醒她，後來熟悉之後就完全進入狀況，還會稱呼導演為「魏魏」，是大家公認的開心果。活潑的謝以樂過去也曾演出不少影視作品，熱情的他很喜歡找人聊天說話，幾乎和所有工作人員抬槓過，是標準的Social咖。另外曾被網友們大讚和賴銘偉有父子臉的滕韋煦，年僅五歲卻認識非常多字，對於劇本的對白更是過目不忘。導演透露他吃得多、動得更多，就像個小巨人，也正因為如此才能成功演出在醫院尬車的飆速場面。

電影中七位病童演員自然流暢的演技令全劇組印象深刻，更讓有多年拍片經驗的魏德聖破天荒開出「睡午覺條款」。導演表示拍片遇到最大的挑戰就是動物和小孩，更需要高度的信賴和陪伴才能完成，所以拍攝《BIG》時訂下每日的午休時間，讓大家都能充分休息，以確保拍攝進度能順利推進。但漫長的拍攝時間仍會遇到小演員們精神不濟或情緒失控的時候，導演透露他已經歷了許多次內心無聲的崩潰，但他已學會變身成「魏伯伯」，抱起孩子用說故事的方式了解情況、安撫他們，打趣表示：「拍完我可以開幼稚園了！」。