勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心18日在竹南鎮舉辦聯合徵才活動，前來應徵台積電的人龍擠爆現場。（勞動署桃竹苗分署苗栗就業中心提供／謝明俊苗栗傳真）

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心18日在竹南鎮舉辦聯合徵才活動，前來應徵台積電的人龍擠爆現場。（勞動署桃竹苗分署苗栗就業中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局刑大科偵隊偵佐黃紹廷（中）將轉任台積電資安工程師，科偵隊長黃朝宗（左二）及同事獻上最大祝福。（謝明俊攝）

「護國神山」台積電的魅力無法擋！勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心18日在竹科竹南園區服務中心，舉辦一場聯合徵才活動，結果在1200多名應徵者中，有800多人都是來應徵台積電的，應徵人龍擠爆現場，苗栗就業中心主任楊敬宏表示，活動還特別為台積電應徵者延長2個小時才結束，台積電確實是就業市場的金字招牌。

近期，台積電對外發佈在國內要招募6千人的生力軍訊息後，引發就業市場一片榮景。苗栗縣警局刑大科偵隊偵查佐黃紹廷也趕上這波熱潮，黃紹廷月前靠著自我努力取得清華大學資安研究所碩士學位後，獲得台積電資安單位錄取，已決定辭去警職，「棄武從文」轉戰台積電資安職務，由原本打擊科技犯罪的警察，變成維護資訊安全的戰將，長官和同事也為黃紹廷獻上最大祝福，在新職場能發揮更大貢獻。

勞動署桃竹苗分署苗栗就業中心，過去每個月都至少會舉辦一次聯合徵才活動，協助苗栗縣內各廠商招募人員，10月份，苗栗就業中心特別舉辦2場徵才會，18日登場的聯合徵才活動，特別選在竹科竹南園區服務中心舉行，據苗栗就業中心主任楊敬宏表示，這場徵才活動共有包括台積電在內的15家廠商參加，到場應徵者超過1200人，應徵台積電的有800多人，幾乎占去3分之2。

這次台積電招募人員主要以技術人員及工程師為主，由於應徵者眾，一早應徵人龍就擠爆服務中心，綿延長達百餘公尺。楊敬宏指出，原本徵才活動規畫由早上9時至下午1時結束，但因應徵台積電的人太多，就業中心特別將活動延長2個小時，至下午3時將全部台積電應徵者資料完成後，才結束活動。

楊敬宏說，苗栗就業中心未來將在10月25日在苗栗就業中心舉辦另一場聯合徵才活動，包括京元電子、冠軍建材、力積電等15廠商報名，歡迎有需要就業民眾踴躍參加