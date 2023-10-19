PTT網友日前討論，台中市北屯區預售屋實價登錄最新揭露，有建案已成交6字頭，少部分戶別甚至出現7字頭單價，好奇是否已成「台中房價天花板」？信義房屋中六區協理洪振祐分析，因剛需強、市場面有支撐，北屯又有許多新興重劃區，建商每次獵地，土地取得成本幾乎都往上墊高，促使房價居高不下；而這對中古屋市場的影響，莫過於屋主售屋對價格較有信心，但因價格仍較預售屋、新成屋來得親民，屋齡20年內的物件，成為不少購屋族首選。

查詢今年1至9月預售屋實登資訊，扣除1樓物件，有一棟社區少部分中高樓層戶別成交價落在70至73.6萬，多棟社區也都穩站6字頭。

針對網友好奇北屯房價支撐條件，以及是否已到「房價天花板」？洪振祐首先分析價高原因，主要是近年台中人口正成長，北屯擁有交通便利、新興重劃區、重大公共建設、新設學校等多重優勢，成為人口移入最多的區域，因為剛性需求旺盛，市場面有所支撐，建商購地信心較足，即使每次購地成本都往上墊高，仍積極獵地、推案，因此，只要在供需穩定之下，價格仍持續攀高。

至於此現象對新古屋、中古屋市場的影響，洪振祐指出，當預售屋價格不斷走揚，成屋屋主也會對售屋價格更有信心，使整體房價跟著上漲；但即使如此，北屯幅員大，既有屋齡20年以上的市中心區域，也有屋齡10年內的新古屋，整體而言，預售2房總價目前約落在1500至2000萬，10年左右2房則約1200萬，20年以上3房物件也約1200萬，可說是CP值相對高。

也因此，有預算考量的購屋族，在比較預算、屋齡等條件後，有時也會選擇新古屋或中古屋，使北屯各種物件的交易量，也都穩定居於台中各區之冠。