藍白合陷入僵局，雙方對如何選出最強候選人的方法上仍僵持不下。對此，國民黨台北市議員楊植斗提到，辯論是藍白最大公約數，應邊辯論邊談判初選規則，此舉不僅能檢視雙方內涵丶政見，還能互相拉抬，若表現感動人心，也許能贏過沒任何亮點的民進黨總統參選人賴清德。

國民黨、民眾黨14日舉行藍白合會前會，雙方在五項議題上有部分共識，包括公開辯論，但比民調方式則暫無共識。對此，楊植斗今（19）日在臉書指出，藍白合到現在看起來像死局，但辯論是藍白的最大公約數，應先將爭議部分擱置，並邊辯論邊談判初選規則。

楊植斗提到，有很多藍營朋友害怕侯友宜太老實，若與柯文哲辯論恐吃大虧，但楊認為，柯文哲的辯論能力並沒有想像中的好，在2018年的電視辯論時，柯文哲幾乎全程照稿唸，表現也很普通。

楊植斗認為，辯論不僅能檢視雙方的內涵丶政見外，還可以互相拉抬，邊緣化民進黨，若有一方表現明顯獲勝丶感動人心，也許就贏過沒有任何亮點的賴清德。