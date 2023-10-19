美國史丹佛大學公布「全球前2％頂尖科學家榜單（World's Top 2％Scientists）」，中正大學共16名師生擠進「終身科學影響力排行榜」。（中正大學提供／呂妍庭嘉義傳真）

美國史丹佛大學公布「全球前2％頂尖科學家榜單（World's Top 2％Scientists）」，中正大學共16名師生擠進「終身科學影響力排行榜」，7名師生入圍「年度科學影響力排行榜」，中正校方表示，上榜師生所屬學系橫跨化生、電機、機械、化工、通訊及資管系，顯示近年中正智慧電網、智慧製造、生醫等領域表現亮眼。

中正校方表示，該榜單是美國史丹佛大學使用來自全球最大的引文摘要資料庫Scopus 所建立，並依據6種關鍵指標進行評分，包括總引用次數、Hirsch h-index、共同作者修正的Schreiber Hm-index、單獨作者、單獨或第一作者，以及單獨∕第一或者最後作者的文章引用次數，反映出學者的學術論文影響力等。

中正大學研發處表示，分析團隊更新數據至2022年底，使用截至2023年10月1日中所有Scopus 作者來計算，遴選出世界排名前2％的頂尖科學家，涵蓋22個主學科和174個子領域，最終各選出約10萬名科學家進入榜單，並分為「學術生涯科學影響力排行榜（1960-2022）」以及「2022年度科學影響力」兩份榜單。

今年「學術生涯科學影響力排行榜（1960-2022）」中，中正大學共有15名教授上榜、1名博士生進入榜單，分別是機械系教授馮展華、姚賀騰、姚宏宗、電機系教授張文恭、陳自強、賴文能、吳元康、化生系教授洪伯誠、程中玉、魏國佐、化工系教授王逢盛、郭勇志、湯敬文、資管系教授許巍嚴、吳英隆、博士生IqbalMuhammad。

另在「2022年度科學影響力」部分，中正有7位師生入榜，分別是電機系教授張文恭、吳元康、機械系教授姚賀騰、化工系教授郭勇志、資管系教授吳英隆、許巍嚴、博士生IqbalMuhammad，研發處強調，登上榜單代表除師長長期在國際學術界累積的傑出貢獻，對人才培育同樣不遺餘力。