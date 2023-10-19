宇瞻的AS2280F4固態硬碟以其極高的12000/11800 MB/s連續讀寫速度，重新定義了固態硬碟的效能標準。該產品不僅提供多樣的容量選擇，也符合大型遊戲、多媒體檔案或龐大資料儲存的需求，能靈活應對各種使用情境。對於即將推出的高達4TB的容量規格，宇瞻正在進行最終測試。這款即將面世的4TB版本，無疑將為未來儲存技術帶來革命性的突破。

AS2280F4固態硬碟展示一種前所未有的散熱解決方案，設計完全為Gen5 SSD量身定做。其雙面散熱墊能迅速將熱量引導至鋁合金散熱片，確保熱能高效地流通。引人注目的是，AS2280F4還配置了一個獨特的內建風扇散熱系統，透過專屬進風口吸入冷風，迅速將熱風排出。這套先進的冷熱空氣流動系統不僅增強了鋁合金散熱片的冷卻性能，更重要的是，相對於傳統無風扇散熱片，這種創新散熱技術可使Gen5 SSD的溫度降低高達25%。這項突破性的優勢確保了AS2280F4能夠長時間、高效運作，不會因過熱而降低性能。