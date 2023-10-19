萬眾矚目的史詩動作鉅作《拿破崙》於18日釋出最新預告，奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯與金獎導演雷利史考特這對最強陣容，繼《神鬼戰士》後終於再度合體獻出年度鉅作，將不朽傳奇拿破崙的偉大事蹟搬上大銀幕。從預告片中可以看到，年輕的拿破崙在土倫圍城戰展現優異的戰略天份，跟隨著亞歷山大帝和凱薩大帝的腳步，打造出一個令歐洲各國聞風喪膽的法蘭西帝國。除了大規模的動作場面之外，由凡妮莎寇比飾演的皇后約瑟芬與拿破崙之間的複雜關係也是電影的一大看點，兩位影帝影后如何詮釋這段相愛相殺的脆弱感情令粉絲非常期待。

拿破崙傳奇般的性格和龐大的動作場面，是許多好萊塢導演眼中的燙手山芋，已故電影大師史丹利庫柏力克就曾表達他想改編這位偉人故事的想法，但是他的夢想最終還是無法達成。視史丹利庫柏力克為創作啟蒙的雷導，多年前就想完成這位大師的生前遺憾，在經過多年的製作經驗和《神鬼戰士》的成功，他認為是時候把這個龐大的故事拍出來了。為了重現浩瀚史詩大場面，雷導再度找回過去《神鬼戰士》的老搭當製作團隊，包括金獎提名美術指導亞瑟馬克斯、金獎服裝設計珍媞葉茲，以及金獎特效總監尼爾寇保。

雷利史考特為現今為數不多的導演，有能力真實呈現如此龐大的戰鬥場面。在《拿破崙》中，製作團隊必須在數百個足球場大的平原創造出經典的歷史戰役，動員超過300位演員、100匹馬和11台攝影機同步拍攝，甚至成立特訓營訓練臨演熟悉拿破崙時代的戰鬥方式，包括如何裝填滑膛槍、行軍的步伐、陣行的變換還有肉搏戰的技術。在這360度的戰場，加上到處都是攝影機的配置，沒有一個演員可以在背景打混摸魚，必須在爆炸與飛奔的戰馬之間精準走位，甚至需要把面對死亡的恐懼呈現出來。雷利史考特在訪談中強調：「我希望能拍出戰爭混亂的一面，塵土泥巴和血攪和在一起，威脅從四面八方而來，到處都是受傷士兵的哀號，希望能讓觀眾身歷其境感受那致命的時刻。」