新竹縣「湖口心靈後花園」2期工程打造畚箕窩溪藍帶，將改造畚箕窩溪沿線洗衫坑等6處旅遊亮點。（羅浚濱攝）

新竹縣政府在湖口老街後山規畫「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫，完成第1期「茶香步道」，中央核定6910萬元執行第2期「畚箕窩溪水岸步道」工程，彼此串聯並打造畚箕窩藍帶，預計年底前發包，明年底完工，提升湖口後山茶園及畚箕窩溪水岸的觀光旅遊。

交旅處長戴志君表示，湖口後山昔日為裝甲兵部隊戶外訓練基地，有早期留下10餘個軍事碉堡和壕溝遺跡，並完整保留16公頃茶園，第1期整理打造2.3公里的「茶香步道」，將茶園地景串接湖口老街周邊金獅、仁和及祥湖步道，上月9日開放啟用，吸引很多遊客漫遊茶園秘境，從中尋找軍事碉堡遺跡的樂趣。

縣府補助湖口鄉公所完成畚箕窩溪清疏整治工程，復育也有成果，溪流有苦花、溪哥、鯽魚等台灣原生種魚類，並有台灣藍鵲、白鼻心、穿山甲及獨角仙等現蹤，當地畚箕窩溪發展協會希望串聯到後山步道和湖口老街，帶動生態旅遊。

戴志君說，縣府向爭取補助經費辦理第2期「糞箕窩溪水岸步道」，內政部國土管理署核定6910萬元執行，中央補助5389萬8千元，將改善湖口老街第二停車場成為湖口畚箕窩溪藍帶旅遊起點。

在湖新路76巷畚箕窩溪濱溪步道將改善既有鋪面，沿河岸增加綠美化及新植喬木提供遊客步行遮陰，並改造洗衫坑、蓮花池及余家百年龍眼樹等6處旅遊亮點，與湖口老街後山及茶香步道串連成遊憩帶。

湖口心靈後花園2期完成後，畚箕窩溪藍帶將增加一處森林永續循環體驗綠林，並能與地方創生及畚箕窩溪發展協會結合，規畫生態輕旅行，讓遊客更能深度體驗。