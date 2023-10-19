美國自由歐洲電台/自由電台（RFE/RL）今天表示，旗下記者庫瑪謝瓦（Alsu Kurmasheva）目前遭到俄羅斯拘留，被指控未向俄當局登記為「外國代理人」（foreign agent）。

法新社報導，自由歐洲電台/自由電台代理台長吉德敏（Jeffrey Gedmin）聲明指出，必須釋放庫瑪謝瓦，讓她能立即回到家人身邊。這家電台為美國國會資助的新聞機構，庫瑪謝瓦為其韃靼/巴什基爾語組的編緝。

庫瑪謝瓦是近幾個月來第2個被俄羅斯扣留的美國記者。先前「華爾街日報」記者格什科維奇（Evan Gershkovich）自今年3月遭扣留至今，被指控從事間諜活動。

總部位於紐約的「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists, CPJ）引述官方媒體「韃靼資訊」（Tatar-Inform）聲明表示，截至今天傍晚，庫瑪謝瓦仍遭關押在臨時拘留所。

保護記者委員會表示，庫瑪謝瓦居住在捷克布拉格（Prague），但因家庭緊急情況於5月20日進入俄羅斯。

據RFE/RFL報導，6月2日，庫瑪謝瓦在搭回程班機前於喀山機場（Kazan airport）被暫時拘留，她的美國和俄羅斯護照都被沒收，她因為未向俄羅斯當局登記美國護照而被罰款。

保護記者委員會引述韃靼資訊報導指出，庫瑪謝瓦遭控去年「蓄意在網路上針對性地搜集有關俄羅斯活動的軍事資訊，以便將訊息傳給外國消息來源」，並向國際當局提供「另外的分析資料」，以作為抹黑俄羅斯行動的一環。

RFE/RFL表示，俄羅斯當局「近年來對韃靼人施加越來越大的壓力」，但庫瑪謝瓦仍持續報導有關韃靼和巴什克爾托斯坦（Bashkortostan）少數民族事務，特別是致力於保護韃靼語言的行動。

保護記者委員會表示，在庫瑪謝瓦等待護照歸還時，俄方今天向她提出新的指控，若罪名成立，她將面臨最高5年有期徒刑。

保護記者委員會引述庫瑪謝瓦同事的話表示：「庫瑪謝瓦被拘留，只因為她是自由電台的員工。事實上，現在俄羅斯的任何獨立記者都面臨同樣的風險。」由於擔心遭到報復，這名同事要求匿名。 （譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1121019