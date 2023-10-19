前內政部長李鴻源日前表示，不是口罩國家隊就不能買賣口罩，參加國家隊廠商賺取大額回扣，遭抨擊後，隨後在臉書上致歉並稱是「聽說」的。民進黨總統參選人賴清德今受訪表示，「怎麼可以在選舉期間刻意汙衊他們（口罩國家隊）？這是非常不應該的」。

賴清德今舉行「淨零轉型、永續台灣」國家希望工程記者會。被問到李鴻源口罩一事指出，「這是非常遺憾的事情」，李鴻源曾擔任過內政部長，以過去在政府服務經驗，講話應該公正客觀，且更應該謹慎發言。

他並強調，口罩國家隊功在國家、造福人民，感謝都來不及了。

賴清德說，大家很清楚，當台灣面臨疫情衝擊時，全世界都面臨一個問題，特別是先進國家已經沒有工業可以生產製造口罩了，沒辦法運用口罩保護國人健康。

他說，其實台灣口罩生產量一天才一兩百萬片而已，相對不足，如果不是口罩國家隊，放棄原來生產製造的產品，轉而製造可以生產口罩的機具，再交由生產口罩的公司來生產口罩。

賴表示，因為口罩國家隊的幫忙，讓台灣不僅口罩足夠，還可以幫助其他國家，在國際社會展現「Taiwan can help」的精神，也因為這樣，日本、美國感念，在台灣缺乏疫苗時慷慨捐助台灣數百萬劑疫苗。