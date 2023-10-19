2024年總統大選在即，國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」議題，最近似乎陷入些許瓶頸。對此基隆市長謝國樑也出面喊話，表示侯友宜與柯文哲兩人應該要面對面坐下來談，氣氛一定是會比現在的良好；台北市長蔣萬安也直言，希望雙方能夠展現智慧、善意、誠意來持續溝通，共同朝政黨輪替的目標前進。

台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑以及新北市代理市長劉和然，19日參與遠見高峰會專題論壇。會後接受訪問時，被問到藍白合議題，謝國樑表示，希望柯侯兩人能夠面對面坐下來台，「我覺得現在溝通的氣氛不是很良善，那我相信我們四位市長看在眼裡，心裡也會有點擔心。」

謝國樑直言，如果藍白合沒有談成，不僅是柯侯兩位首長的問題，也不只是新北與台北兩個城市的問題，而是全台灣的問題。「所以如果有機會的話，我真的很希望兩個市長能夠當面一起談。」謝國樑說，就他對侯友宜的了解，侯是一個非常乾脆利落且溫暖的老大哥，「他如果跟柯市長當面談的話，我相信氣氛一定是會比現在的良好。」

蔣萬安則表示，還是希望雙方能夠展現智慧、善意、誠意來持續溝通，共同朝政黨輪替的目標前進；張善政則低調回應，直言柯侯兩人是否面對面坐下來談，牽涉到藍白合技術性的問題，也牽涉到兩邊很多互動、談論的細節，自己沒涉入就不方便多加評論。