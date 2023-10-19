要結婚的新人就是他們！是由台南社大老師吳秀月製作。（曹婷婷攝）

台南社大老師吳秀月（右一）老師製作的穿山甲娃娃就是這次結婚的新人，中間為台南社大環境小組召集人黃煥彰。（曹婷婷攝）

穿山甲是國際瀕危物種，在台灣則是二級保育的珍貴稀有野生動物，龍崎地質公園穿山甲數量多，卻屢傳路殺、犬殺威脅，如何讓不只是關心生態的人才關注穿山甲？台南社大以穿山甲為發想延伸多元課程，打破同溫層喚起關注，29日將安排龍崎地質公園與馬頭山地質公園穿山甲「聯姻」，藉此呼籲政府重視穿山甲保育，並加速龍崎地質公園認養。

台南社大長期關注龍崎惡地生態，更以穿山甲保育為發想，不斷發展相關課程，如吳秀月老師透過「編織娃娃 勾勾勾」課程，教導製作可愛的娃娃版穿山甲玩偶，模樣超可愛，她也為即將聯姻的穿山甲製作一對佳偶；木工班林志學老師透過蒐集木製作品碎腳料或行道樹修剪時的木材，發展教學生進行木雕穿山甲。

環境小組成員晁瑞光提到，林志學老師的穿山甲木雕成品前腳如貓狗般，是放鬆往前伸的狀態，而他自己的作品，前腳爪子是往後收的狀態，這是因為穿山甲前腳長爪是用來挖洞用，是珍貴「工具」，普通行走時，則會「好好地收起來保養」，從木雕作品就能觀察到穿山甲的習性。

台南社大環境小組成員陳毓雯近期為了與馬頭山協力舉辦阿甲聯姻，發想製作蟻巢，要做為「女方贈禮」；她說，白蟻是穿山甲野外主食，舉尾蟻則是穿山甲野外救傷時的食源，所以她以種子鋁線創作這兩種蟻，讓即將成親的穿山甲不用擔心餓肚子，「衣食無缺」。

台南社大環境小組召集人黃煥彰也提到，不可能真的抓穿山甲成親，屆時將由台南社大製作的娃娃版穿山甲分別代表兩方結婚，主要是象徵兩個地質公園聯姻，未來也將倡議從這兩個地質公園打頭陣，能夠成立西南泥岩惡地公園。

黃煥彰提到，過去一般人都視龍崎惡地草木不生，但其實生態豐富，顛覆很多人想法，泥岩惡地有穿山甲、有水鹿等，更早在220萬年前自然演化從海底浮到路面，他呼籲，希望台南龍崎牛埔惡地地質公園用地能快點被市府認養，建構基礎介紹網站，讓市民能早日認識這個台南珍貴後花園。