由《灼人秘密》導演趙德胤耗時6年拍攝、製作，女演員吳可熙首度跨刀助陣擔任剪輯的全新紀錄電影《診所》，風光提名第60屆金馬獎最佳紀錄片，18日晚間確定入圍全球最大的紀錄片影展、有「紀錄片界的奧斯卡」美譽的2023荷蘭阿姆斯特丹國際紀錄片影展國際競賽」單元，將代表台灣與世界各地11部作品角逐首獎。他把功勞歸於吳可熙，大膽把他的作品全部重剪成另一部片，變得更有可看性。

《診所》是繼《挖玉石的人》、《翡翠之城》、《十四顆蘋果》之後，導演趙德胤第四部紀錄長片作品，由原本與製片王興洪的兩人迷你拍攝團隊，注入更多專業團隊投入拍攝，鏡頭也從緬甸北部的邊境礦區，轉向瞄準至緬甸第一大城市仰光的新興都會區—北達貢區，以開設在此地的翁明診所出發，藉由紀錄一間診所窺見整個緬甸人的生活日常，更在過程中見證了緬甸風雲變色的國家處境。

拍攝《診所》緣起於導演趙德胤2017年帶著《再見瓦城》到緬甸參加影展，認識當地許多獨立電影人，因緣際會下認識了翁明醫師，開啟長達6年紀錄拍攝診所的日子，直到今年4月份才拍完。對他來說，這是紓解鄉愁的一種方式，「拍攝緬甸家鄉是我一生的功課，拍紀錄片是我的修行，很痛苦，很有壓力，但拍完很釋懷。」紀錄片永遠無法預測及控制，他當作是學習跟素人（被拍攝者）相處的一種方式，如此一來未來拍劇情片更能了解要怎麼跟演員相處。

有別於《十四顆蘋果》14天的拍攝時間，《診所》耗時6年是導演趙德胤拍攝時間最長的電影，拍出超過2000小時的龐大素材，成為他自認生涯最難剪接的作品。他想跳脫自己的傳統剪接模式，後來靈光一閃找來多次合作的女演員吳可熙助陣剪接，「她比較跳耀、創新、實驗，會幫助電影找到新的觀點，講的是同一個敘事，精神沒變，但形式、結構都變了。」他自嘲如果是自己剪的話，大概全片都是長鏡頭，經吳可熙剪輯之後素材更豐富，因而變得更有可看性。

最近《診所》在金馬獎、阿姆斯特丹國際紀錄片影展受到提名肯定，一開局就好事成雙。導演趙德胤很開心，特別是可以與許鞍華、蔡明亮、林正盛、王兵等前輩大師一同入圍最佳劇情片，「很榮幸，他們都是我的偶像！」吳可熙也很驚喜，內心感到滿足，「聽說IDFA鼓勵很創新的紀錄片，這也是我在這次的剪輯想要去嘗試的，整個過程沒有什麼包袱和壓力。」很期待放映之後能與觀眾交流，繼續好奇、繼續學習。