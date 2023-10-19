物價飆漲，民眾可以透過一些小習慣幫忙節省開銷，「省錢達人」張偉明教大家一招省電費的方法，使用完有「待機電力」的電器後，將延長線對應的開關關閉，或是將插頭拔掉，就可以避免持續耗電，一個月能輕鬆省下10％電費。

張偉明在《LINE TODAY》專欄撰文指出，「待機電力」就是在插頭插著的情況下，電器尚未開啟仍有燈亮起或顯示數字，最常見的就是電視機、電腦螢幕、微波爐、烤箱、電鍋、氣炸鍋、洗衣機、機上盒、音響及冷氣。

張偉明表示，待機電力通常占該電器正常使用下的5％～25％，他舉例，假設一台電器為500W，待機電力占比為10％、50W，也就是說就算沒開電視，每天耗電量仍有1.2度約5.4元，「一個月就是162元」。

張偉明教大家，只要將這些電器的插頭插在有獨立開關的延長線上，要使用時將開關打開，使用完畢就關起來；如果插頭沒插在延長線也沒關係，只要記得使用完畢後拔到插頭即可。至於沒有待機電力的電器，張偉明則建議直接插在插座上，不必拔來拔去。