台中市清水區吳厝里吳厝6街及頂湳里客庄路農路，一直是居民出入的重要道路，多年來農路皆未進行改善，導致路面破舊且邊坡損壞，影響民眾通行安全。立法院副院長蔡其昌19日會勘，爭取水保署全額補助650萬元道路改善經費，預定2024年1月底前完工。

立法院副院長蔡其昌今邀集農業部農村發展及水土保持署台中分署陳榮俊、市議員楊典忠、王立任、清水區公所、吳厝里長吳水通、頂湳里長王景收等人前往會勘。

蔡其昌表示，清水區有許多都市計畫外的農路，其實都是社區居民平時出入的重要道路，卻因年久失修而導致路面嚴重破損或崎嶇不平，甚至已經有路邊擋土牆崩塌等狀況，嚴重影響居民進出行車安全。

蔡其昌說，今天特別邀集各單位前來會勘，爭取中央農業部水保署全額補助650萬元改善經費，並且盡快改善完成，讓所有鄉親都能有一條安全回家的道路。

農業部農村發展及水土保持署台中分署陳榮俊指出，此次會勘為吳厝里吳厝6街農路及頂湳里客庄路農路改善，總經費為650萬元，兩項農路工程預定期程，預定於2024年1 月底前完成，期盼早日帶給鄉親安全、平坦的農路。