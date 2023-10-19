台北市內湖區堤頂大道與港墘路交叉路口，昨（18日）深夜11時許發生一起死亡車禍。一名58歲洪姓女子駕駛瑪莎拉蒂，未依號誌左轉，當場撞上直行的20歲繆姓重機騎士，繆男當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。據了解，繆男為文化大學國貿系大二學生，於返回學校宿舍的路上不幸遭遇死劫。

回宿舍遇死劫！遭瑪莎拉蒂海神違規撞飛，文化男大生慘死。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

回宿舍遇死劫！遭瑪莎拉蒂海神違規撞飛，文化男大生慘死。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方調查，18日晚間23時56分，洪女（58歲）駕駛瑪莎拉蒂，由堤頂大道二段北向南第二車道，未依號誌指示違規左轉港墘路，與對向沿堤頂大道一段南向北直行之重機騎士繆男（20歲）發生碰撞，警消獲報到場後，繆男已失去生命跡象，經送往三總急救，仍宣告不治。初步調查，洪女並無酒駕情事，詳細事故原因及相關肇事責任仍待進一步調查釐清。

據了解，繆男為台中人，北上就讀文化大學，目前為國貿系二年級學生，事發當時正打算騎車返回學校宿舍，未料卻在途中遇上死亡車禍，家屬得知噩耗後，已北上接受警詢、並處理後事。