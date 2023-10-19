Stephen Curry is back ! pic.twitter.com/5nPZ6vQNyi — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2023

勇士克服落後多達18分劣勢，靠著一哥史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）末節命中4顆三分球，包含讀秒階段的超前三分彈，率領勇士在自家主場以116比115氣走國王，寫下熱身賽4連勝。

勇士此戰沒有「追夢」卓雷蒙格林（Draymond Green）、盧尼（Kevon Looney）捍衛禁區，國王不斷衝擊油漆區，禁區得分以58比44領先勇士，第3節一度將分差擴大到18分，不過勇士末節展開反撲，藉著柯瑞單節16分和替補上陣的保羅（Chris Paul）貢獻5次助攻，在比賽剩下37秒時追至一分差。

不料獲得兩罰機會的薩瑞奇（Dario Saric）接連失手，國王射手凱文胡爾特（Kevin Huerter）兩罰一中，國王2分領先，第四節最後10.9秒，柯瑞親自操刀執行最後一擊，他在三分線外用後撤步擺脫福克斯（De’Aaron Fox）的防守後出手命中，幫助勇士反超比分，柯瑞全場三分球12投8中，轟下全場最高30分。

加盟勇士後首次在熱身賽中替補登場，保羅全場攻下13分、9助攻，上半場表現活躍的薩瑞奇拿下14分，頂替盧尼先發的傑克生戴維斯（Trayce Jackson-Davis）表現出色，有著13分、10籃板進帳。