民眾對國內主要政黨整體滿意度歷次調查比較表。(TVBS提供)

2024大選進入百日倒數階段，民進黨力圖延續執政及國會的優勢，國民黨也力拼執政及國會過半，而民眾黨除了黨主席柯文哲參選總統外，是否也能在國會擴大版圖同樣受到關注。根據TVBS民調中心今(19日)公布最新調查結果顯示，民進黨整體滿意度從罷免前高雄市長韓國瑜時的高點46%，大幅下滑18個百分點，另外，有近六成民眾表示同意下架民進黨。

根據《TVBS》公布的民調結果顯示，民眾對民進黨的整體滿意度由2020年罷免韓國瑜時的高點46%，大幅下滑18個百分點至28%，並有高達58%民眾不滿意，其他形象指標大多也呈現下滑;而國民黨整體滿意度雖由15%回升至23%，但仍低於民進黨、民眾黨，且同樣有58%民眾表示不滿意;而民眾黨整體滿意度為29%，也同樣低於不滿意度的41%，但有30%未表示意見。整體而言，民眾對目前國內三個主要政黨滿意度均在三成以下，且都是不滿意的比例高於滿意。

該民調也詢問「有人說明年的總統及立法委員選舉，應該要讓民進黨政府下台，換黨做做看，請問您同不同意這樣的說法？」結果有45%民眾表示非常同意、14%表示還算同意，而不同意的比例為30%，另外12%沒有表示意見。

該調查是TVBS民意調查中心於10月11日至17日晚間18:30至22:00進行的調查，採用市內電話及行動電話雙底 冊調查方式，共接觸1,481位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為457位，拒訪率為30.9%，最後成功訪問有效樣本1,024 位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。