美國總統拜登今天表示，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）已同意開放拉法關卡（Rafah crossing），允許第一批人道救援物資進入加薩。

法新社報導，拜登訪問以色列後返美，自空軍一號致電塞西後向媒體表示：「他（塞西）同意首先讓多達20輛卡車通過。」巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）本月7日襲擊以色列後，拜登走訪以色列表達支持。

拜登表示，由於過境關卡周圍道路需要維修，這批貨物可能要到20日才能通過。

拜登指出，聯合國將在關卡的另一邊分配援助物資，至於是否可能有第2批物資，則要「視情況而定」。

但拜登警告說，如果哈瑪斯奪取這批物資、不讓物資通過，那麼援助就會結束。

拜登原定今天在約旦舉行的四方峰會上與塞西會面，但由於加薩（Gaza）一間醫院發生死傷慘重的攻擊事件，引起整個阿拉伯世界憤怒，峰會臨時喊卡。

拜登補充表示：「最重要的是，他（塞西）應該得到一些真正的讚揚，因為他非常願意通融。」（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1121019