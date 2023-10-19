加薩走廊一間醫院17日遇襲釀巴勒斯坦平民慘重傷亡，以色列與哈瑪斯互控對方所為。美國與西方專家研判禍首應非以色列，醫院業主則透露以軍近日屢次警告他們撤離。

加薩衛生部稱阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）遇襲釀數百平民死亡是因以色列空襲；以色列則稱他們沒在醫院所在區域動武，反控是一枚巴勒斯坦的火箭失控殃及醫院。

紐約時報指出，但醫院業主稱事發前以色列曾多次警告要求撤離的說法，預料將進一步激怒認為是以軍肇禍的阿拉伯國家。

負責督導遇襲醫院的聖公會大主教拿翁（Hosam Naoum）表示，以軍從14日以來至少致電及傳簡訊給醫院3次，要院方人員、病患及臨時躲入的難民離開醫院。拿翁說最近幾天有大批加薩居民湧入醫院躲避以色列空襲，最多時達5000人。

拿翁還說以色列是專門向醫院示警，而非下令加薩北部居民南遷時順帶警告，「他們就是具體警告，要求離開醫院建築」。

華爾街日報指出，美國政府與西方外部獨立專家表示，初步證據指向是當地武裝團體所為，而非以色列空襲；專家根據公開影像認為爆炸現場不具以色列慣常所用炸彈或飛彈空襲特徵，美方官員還說死傷人數應在100到300人之間，而非加薩衛生部所稱近500人。

美方官員表示，美方根據電子監控等高可信度情資，研判醫院遇襲是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）所為，以色列不須為醫院遇襲負責。

爆炸現場附近一處停車場的淺坑被以色列拿來當有利證據。開源情報分析師史班德里（Blake Spendley）表示，這類損害更像是一枚火箭的烈焰所致，不像以軍空襲時所用諸如聯合定向攻擊炸彈（JDAM）等導引武器。

史班德里說：「短程火箭這類東西會引發更大火勢，而像JDAM這類彈藥會有較大爆震，能量不大會流失成熱能或火光。遇襲喪生的巴勒斯坦人身上一些特徵，也讓我相信火焰造成破壞遠多於純粹的爆炸能量。」

華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）專家奈茨（Michael Knights）表示，現場影像清楚顯示是遭一股火球所擊中，最有可能造成這種情況者是火箭燃料，與以軍聲稱醫院是遭火箭誤擊的說法吻合。

包括紐約時報在內的西方媒體，第一時間報導加薩這起醫院遇襲新聞時在標題稱以色列空襲，但在以色列發表聲明後，幾小時內紛紛更改標題，引用以軍稱巴勒斯坦火箭誤炸的說法。

英國廣播公司（BBC）在一開始的突發新聞為「巴勒斯坦官員稱，以色列空襲加薩醫院恐釀數百死傷」後來在頭條新聞時改成「以色列否認空襲加薩醫院，稱禍首為武裝團體發射火箭失敗」。

紐約時報在第一時間的標題也是用巴勒斯坦稱以軍飛彈擊中醫院的說法，以軍發聲明後則改成「巴勒斯坦火箭誤炸釀禍」。

紐時認為這凸顯當沒有記者在現場、社群媒體又消息滿天飛時，處理瞬息萬變戰爭新聞的困難。事實證明，報導這場以巴衝突比報導大多數其他衝突又更困難，因為在網路有大量誤導性和虛假資訊。

美國哥倫比亞大學新聞學院（Columbia University Graduate School of Journalism）教授葛魯斯金（Bill Grueskin）表示，媒體處理以巴衝突需格外小心，對消息來源取得尤應透明，「特別是當消息來自具有宣揚特定觀點利害關係的官方管道時」。（譯者：陳亦偉）1121019