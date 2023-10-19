致力探尋各族群文化深度與厚度的臺北市立國樂團，將於10月22日晚間7時30分在臺北市中山堂中正廳推出「客寓艋舺造新聲─不只是山歌」音樂會，描述早時來自臺三線、六堆及臺九線花東地區的原鄉客家人，落腳臺北艋舺的信仰中心龍山寺周邊的生活情景與故事。本場音樂會特邀知名民族音樂學者吳榮順擔任製作及主持，指揮風格備受肯定的張尹芳擔任指揮，除了邀請新生代客家金曲獎歌手羅文裕、謝宇威、劉榮昌、邱廉欽與羅思容共創共演之外，也將帶來田屋客家八音團的《高山流水》，一古一今，帶著樂迷探索深具當代城市音樂感的客家音樂。

指揮風格備受肯定的張尹芳。(圖/潘克定攝)

以國樂為主體 探索客家文化的生命厚度

《高山流水》是北市國委託作曲家陳樹熙改編田屋八音團擅長的經典曲目，不同於客家傳統音樂響亮喧鬧的效果，將以國樂搭配嗩吶來表現山的恢弘感與水的動勢。吳榮順表示，由於主奏樂器客家大吹(嗩吶)的演奏技巧，速度變化多端，再加上各種聲響的模擬吹奏等美學要求，能熟記又能完整吹奏《高山流水》的藝師與客家八音團已經寥寥無幾。這次將邀約田屋客家八音團的資深嗩吶手田文光、田文龍兄弟與北市國合作演出《高山流水》，令人期待。

田屋客家八音團的資深嗩吶手田文光(左)、田文龍(右)兄弟。(圖/臺北市立國樂團提供)

接下來，5位客家歌手羅文裕、謝宇威、劉榮昌、邱廉欽與羅思容將先後演唱2首自身的作品，並由大家熟悉的流行歌曲《身騎白馬》作曲家蘇通達改編為國樂團版本。這10首客語歌曲，分別以不同角度切入早期客家人的思想、信仰、情感、生活與價值觀，旋律平易近人，搭配歌詞更能讓人感受到豐沛的情感。

作曲家王乙聿也將在這場音樂會受北市國委託創作《客家音韻》，世界首演。《客家音韻》融合了客家音樂的5個素材：《大開門》、《平板－娘親渡子歌》、《挑擔歌》、《十八摸》和《大團圓》，呈現了客家社會的獨特文化風貌，反映客家人的思想、情感和生活。

客家歌手羅文裕、謝宇威、劉榮昌、邱廉欽與羅思容。(圖/臺北市立國樂團提供)

北市國表示，這是一趟帶領樂迷深入了解客家文化多樣性的音樂之旅，無論是不是客家人，都可以從這場音樂會中，感受客家生活的實際樣態，感受客家人奮鬥向前的生命智慧。

致力探尋各族群文化深度與厚度的臺北市立國樂團，將於10月22日晚間7時30分在臺北市中山堂中正廳推出「客寓艋舺造新聲─不只是山歌」音樂會。(圖/臺北市立國樂團提供)

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