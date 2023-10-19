彰化縣田中鎮1名女子近來頻遭鄰居檢舉交通違規，3個月內被檢舉94件違規。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

千萬買房，億萬買鄰！彰化縣田中鎮1名女子與對門鄰居因細故結下嫌隙，竟在3個月內遭鄰居檢舉交通違規94件，其中64件被裁定違規屬實。該女表示，所謂的違規只是她開車要駛入住家的私人土地時沒打方向燈，連這樣都要檢舉，把檢舉當成挾怨報復手段，實令人難以接受。

該女表示，約10年前搬來現居地後，就感覺鄰居不太友善，近兩年他們被鄰居頻向環保局、衛生局等單位檢舉各種小事，今年起則是被鄰居瘋狂檢舉交通違規。

她曾在1天之內收到3張罰單，看了差點當場昏倒。這些罰單的罰款少說要7、8萬元以上，他們根本無力負擔。

經查，該女家中2輛車在今年7月10日至9月5日期間，被鄰居檢舉了94件交通違規，其中未依規定使用方向燈86件，下雨天未依規定開大燈8件，經警方等單位審核違規屬實告發共計64件，其餘30件不符違規告發規定。

「說真的，實在不曉得怎麼會收到這麼多罰單！」她無奈說，她有去申訴，得到的回覆是她沒有打方向燈是事實，但她有疑問，她將車子開回家，轉彎停入自己家的土地，在私人土地上有交通違規的問題嗎？私人土地並非公共道路，應該是不屬於交通法規的規範。

被指控的鄰居坦承檢舉的行為，並表示是因為對方家的孩子曾在三更半夜在庭院嘻鬧，擾人清夢，在休息的時間，放任孩子打籃球、放任狗亂叫，且雜物及垃圾到處亂堆放，他和其它鄰居都難以忍受，為了自保，大家也紛紛裝設監視器留意對方一家的行為。

田中警分局指出，對於檢舉案件，該分局都會受理追查，至於當事人若對交通違規不服，可向監理單位申訴。彰化監理站說，當事人可到監理站的網站填寫線上申訴單，監理站會轉發給警方，如果違規屬實就罰裁成立，若沒違規事實將撤銷罰單。