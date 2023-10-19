大陸一名60多歲婦人，為參加婚宴特地前往髮廊將白髮染黑，未料卻陷入昏迷，送醫插管治療5天仍神智不清，醫師研判與染劑有關，於是便將該患者頭髮全剃除，最終病況也順利好轉。醫師提醒，大部分的染劑都有化學成分，染髮前一定要先做過敏測試，染髮後則要多喝水幫助排毒；另外，最好盡量延長染髮間隔時間，且選擇無氨或低氨的染髮產品，才能降低對頭髮的損害。

綜合陸媒報導，湖南長沙一名60多歲婦人因染髮昏迷送醫，檢查診斷為過敏性哮喘發作導致持續性缺氧，住院5天仍無法脫離呼吸器，神智也未恢復清醒。轉院治療後，醫師研判是因染髮引起的過敏性哮喘，為減少過敏原刺激，在徵得家屬同意後將婦人頭髮剃除，最終病況逐漸好轉，呼吸功能也正常化。

談及染髮可能的傷害，皮膚科醫師黃柏翰提到，過去曾有文獻指出，長期染髮可能增加膀胱癌或血液腫瘤的風險，不過醫界普遍認為可能性不高，要擔心的反而是化學物質造成急性溼疹、過敏、呼吸道刺激等傷害，因此染髮前，務必要做過敏測試。

外科頭皮醫師張祺璋表示，染劑中的化學物質大多從泌尿系統排出，因此過去才會有動物實驗說增加膀胱癌風險，他認為，罹癌的說法可能誇張了點，但仍建議染完髮幾天內多喝白開水、多排尿，幫助排毒。

至於多久染一次頭髮較佳？張祺璋指出，雖然目前沒有文獻證實間隔多久染髮較佳，但他認為隔越久越好，至少3～6個月，1年以上為佳。

五股翔展診所院長傅裕翔也曾提醒，染髮產品中的化學物質可能對頭髮造成損害，並加速白髮的生長，應盡量延長染髮的間隔時間，且選擇無氨或低氨的染髮產品，以減少對頭髮的損害。