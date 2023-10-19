竹南鎮2023假日之森國際浪花節即將在下周6登場，獲邀表演的菲律賓巴拉望族戰鼓表演團由頭目雷蒙（左）帶隊帶著自製樂器。（謝明俊攝）

竹南假日之森國際浪花節，菲律賓巴拉望族與三義布農族共演，擦出音樂火花。

竹南鎮假日之森2023國際浪花節即將在下周熱鬧登場，今年力邀菲律賓巴拉望族頭目雷蒙帶領當地戰鼓團，參加浪花節表演，在地表演團體則由來自三義鄉布農族自學青年「風中旅行」擔綱，2個團隊19日在竹南鎮公所相見歡，當場來場即興演出，激盪出亮麗音樂火花，竹南鎮長方進興與鎮代會主席何秀綿共同邀請大家同來假日之森享受運動與悠閒的假日時光。

竹南鎮假日之森國際浪花節是由一群熱愛衝浪的海上運動者發起推動，並獲竹南鎮長方進興全力支持，今年已進入第4屆，除了浪花節的重頭戲，除了風箏衝浪等刺激好看的海上運動表演、體驗教學外，主辦單位苗栗縣水上運動觀光休閒發展協會，特別邀請菲律賓北部巴拉望島上巴拉望族頭目雷蒙，帶領當地戰鼓表演團隊參加這次的國際浪花節，將表演精采的戰鼓搭配特殊自製樂器，打造熱鬧歡慶氣氛。

竹南鎮2023假日之森國際浪花節即將在下周6登場，獲邀表演的菲律賓巴拉望族戰鼓表演團及三義鄉風中旅行劇團19日上午在竹南鎮公所會師。（謝明俊攝）

竹南鎮2023假日之森國際浪花節即將在下周6登場，獲邀表演的菲律賓巴拉望族戰鼓表演團及三義鄉風中旅行劇團19日上午在竹南鎮公所會師。（謝明俊攝）

據浪花節主辦人蔡岳達指出，巴拉望島擁有非常優良的衝浪沙灘，但當地未經開發，島上以巴拉望族人為主，許多族人至今仍過著無水無電的自然生活，他們所使用的戰鼓等樂器，都是從生活周邊環境中就地取材自行製成，因此，他們的音樂表演非常自然，非常能打動人心。

這次國際浪花節表演團隊中，主辦單位特別邀請苗栗縣知名的「風中旅行」劇團，這群來自三義鄉「人子」自學團體的青年，原本都是花蓮布農族青年，特地以苗栗慢城三義為基地，推廣自學並從事歌唱表演，已在縣內許多活動中登場，獲得熱烈掌聲及好評。

巴拉望族表演團18日晚間才搭機抵台，隨被安排19日上午與風中旅行團隊在竹南鎮公所會師，獲得竹南鎮長方進興、鎮代會主席何秀綿熱情歡迎，當場即興演出歌曲及戰鼓，兩個團體無縫接軌自動合演，贏得鎮公所全體職員熱烈掌聲肯定。