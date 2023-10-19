融合生活與閱讀、18年來吸引近2億人次造訪的「誠品信義店」今（19日）正式宣布，因租約到期將於12月24日熄燈。即日起各項主題活動不間斷，全店逾萬件商品5折起，書店也有最終場曬書市集可尋寶，邀請讀者前來回味。

誠品信義店宣布熄燈，除了邀請資深作詞人施立、金曲製作人陳建騏、創作鬼才李浩瑋共同創作主題曲《在一切終將消逝以前》，即將接棒24小時書店的「誠品松菸店」也正進行改裝，圖書總量體擴大3倍，相當於敦南書店規模，結合誠品畫廊、電影院、表演廳、黑膠音樂、兒童館、誠品行旅等，號稱全球營運範疇最完整豐富的實體文化場域。

最終日12月23日、12月24日適逢平安夜，誠品信義店將舉辦溫馨音樂會，邀請讀者線上下齊聚，珍藏最終燦爛時刻。倒數一個月也將推出過去18年回顧主題書展、作家講座、音樂、手作等活動

誠品信義店全店逾萬件商品5折起，11月3日至11月23日，周周都有驚喜優惠。會員憑點數可兌換購物金，於指定品牌專櫃抵用。