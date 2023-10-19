愛到深處無怨尤。一名簡姓女子老公因案入監，日前(16日)適逢老公生日，她特地前往宜蘭監獄探監後，又與友人在監獄管制區外狂放沖天炮，表示要替老公慶生，而且為了示愛，還將影片PO網。獄方人員發現管制區外有人放炮，感覺有異狀，立刻通知警方處置。警方表示，將依違反《社會秩序維護法》通知簡女及友人到案說明。

臉書《黑色豪門企業》日前PO出一段影片，片中有人在宜蘭監獄外大放沖天炮，上面還標註文字示愛：「今天宜蘭監獄裡的人，應該都知道我老公生日了！」、「祝我的老公生日快樂，故意最後一梯去的，讓你小尬尬一下，心情有沒有三溫暖。」

人妻替獄中老公慶生 監獄旁「狂放鞭炮」示愛。(翻攝黑色豪門企業)

由於此舉恐會影響監獄受刑人，且擔心有安全問題，因此獄方當天在現場發現後，立刻向警方報案，轄區三星分局前往處置後，事後上網截錄相關影片。

三星分局表示，昨(18)日實施網路巡邏，發現有一民眾為慶祝其配偶生日，於探監後偕同友人在宜蘭監獄旁施放炮竹， 並將影片上傳至臉書社團，行為影響社會大眾觀感及不安， 且恐涉嫌違反社會秩序維護法，警方遂立即前往現場，發現炮竹垃圾仍遺留在水溝旁，續調閱不同時段之周邊路口監視器，發現一可疑車輛，經擴大調查後，查知簡女為影片上傳者，全案將依違反《社會秩序維護法》第63條第1 項第4款通知簡女到案說明。

三星分局呼籲，隨意施放煙火，可能觸犯社會秩序維護法、噪音管制法、空汙法、廢棄物清理法或爆竹煙火管理條例，亦提醒民眾，施放爆竹煙火應於戶外空曠處使用，不可朝人、車或建築物發射，施放後務必清理遺留垃圾。