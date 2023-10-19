晶圓代工龍頭台積電今天下午在線上法人說明會中預期，今年全年資本支出估320億美元，這與7月下旬時台積電法說會上的預期相同，並未下修。

台積電財務長黃仁昭重申，台積電每年資本支出規劃，均以客戶未來數年需求及成長為考量，他指出，因應短期不確定因素，台積電適度緊縮資本支出規劃。

根據資料，台積電第3季資本支出71億美元，較第2季81.7億美元減少13.1%，較去年同期87.5億美元減少18.9%，

若以新台幣計價，台積電第3季資本支出2266.2億元，較第2季2505.3億元減少9.54%，比去年同期2659.7億元減少14.8%。

累計今年前3季台積電資本支出額度252.1億美元，較去年同期254.7億美元減少1%。去年台積電資本支出規模362.9億美元。

黃仁昭指出，今年資本支出約70%用在先進製程技術，20%用在成熟和特殊製程技術，10%用在先進封裝測試和光罩生產等。