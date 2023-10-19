光田綜合醫院大甲院區新陳代謝科醫師蘇楓琳指出，甲狀腺機能亢進患者若未獲得良好控制，嚴重恐危及生命，不可輕忽。（陳淑娥攝）

42歲陳小姐常為「肉肉」身材苦惱，2年前因心律不整送急診，檢查後發現罹患甲狀腺機能亢進，但1個月內體重因此減了5公斤，讓想瘦身的她反而感到「因禍得福」，因而只要甲亢稍有好轉，就會「放棄治療」；但伴隨而來的心律不整，讓她幾乎每半年就要掛急診。醫師提醒，甲亢患者若未獲得良好控制，嚴重恐危及生命，不可輕忽。

光田綜合醫院大甲院區新陳代謝科醫師蘇楓琳指出，年輕女性對甲亢的治療並不積極，陳小姐每次都在心律不整發作後才乖乖服藥，只要病情稍微好轉，就會自行停藥，等到甲亢症狀失控，又會因心律不整問題進急診，如此反覆循環，代謝機能就一直好不了。

蘇楓琳表示，民眾若想減重，要以飲食控制與運動為主，而非利用代謝機能異常，使體重減輕，而放棄治療代謝疾病。她進一步解釋，甲亢患者若任由病況愈來愈嚴重，恐進一步惡化至「甲狀腺風暴」，甲狀腺風暴引起死亡率有30％左右，是可能致命的病症。

蘇楓琳說，陳小姐每次都因心律不整發作而緊急送醫，萬一就醫不及，或引發心臟驟停，有可能造成生命危險，建議不要為了纖瘦身材，付出巨大健康代價。

另外，新陳代謝疾病的控制，與患者的用藥觀念息息相關，尤其甲亢的治療時間比較長，是一場耐力賽。

蘇楓琳提醒患者，輕微的甲亢通常不會有致命的危險，只要能調整飲食與作息，按時用藥，往往都能控制下來，民眾在治療內分泌疾病時，不妨多跟醫師好好討論治療的方式，並遵循醫囑，按時用藥，才是安全的做法。