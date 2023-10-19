全球知名顧問公司IDC（國際數據資訊）今 (19) 日舉辦年度「2023未來企業大獎」台灣頒獎典禮，該獎項主要表彰數位轉型領域中傑出的台灣企業，應用資訊技術將其業務領域數位化的成就，和泰汽車總經理蘇純興帶領公司成功數位轉型、以創新思維落實客戶為中心的MaaS（Mobility as a Service）服務，打造「MaaS 360數位生態圈」，榮獲年度 CEO 大獎殊榮，是汽車產業中首位獲頒該獎項的領袖。

和泰集團立志成為汽車行業的領導者，引領移動服務新時代的轉型。隨著數位化與全球經營環境的挑戰，和泰集團加速展開轉型，從汽車公司轉型為移動服務公司，不僅專注於汽車銷售與週邊事業，更要致力於服務每一位有「移動需求」的顧客。

自2014年起，和泰集團推出iRent，目前已成為全台最大共享汽車業者；2020年推出yoxi乘車派遣服務，持續滿足顧客各種移動的需求，實現MaaS的願景，同年底「和泰集團會員」上線，提升消費者便利體驗，讓消費者在買車、維修、租車等都可以使用單一會員登入、支付與累兌點。

2021年推出汽車業創舉的「和泰Pay」、「和泰Points」以及「購車不限金額」的「中國信託和泰聯名卡」，買車以和泰Pay綁定和泰聯名卡刷全額車款，享有1％無上限的和泰 Points 回饋，更為業界先例。並進一步將「和泰Points」的點數折抵擴及至yoxi、iRent等移動服務，2022年推出「HOTAI購」線上商城，可用和泰Points直接兌換商品，讓消費者更自由地在和泰集團生態圈中應用點數，也同步發展集團新商業模式。

今年九月推出旅遊規劃APP「去趣」，串聯了和泰集團的各項移動服務。消費者可以在行程規劃時預約iRent共享汽車和yoxi計程車服務，無需擔心交通不便的問題，輕鬆達成愉快出遊的所有安排。同時，也可透過和泰產險線上投保旅平險及HOTAI購旅遊館購買各項旅遊票券，滿足各項旅遊需求。

全球交通服務正走向MaaS的發展趨勢，和泰集團作為台灣領先的移動服務提供者，將持續致力於提供消費者更全方位的移動解決方案，打造更趨完整的MaaS生態系。