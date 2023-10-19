台南前議員林阳乙與已故前副議長林炳利及綽號「二哥」男子於2020年1月底至3月間，利用安南區長和路一處鐵皮屋作為賭場，二哥負責出資，林阳乙負責對外招攬賭客來賭博，林分得賭場盈餘436萬元，一審認林犯圖利聚眾賭博罪處6月並沒收犯罪所得，林不服上訴，台南高分院今天駁回上訴，宣判維持6月確定，沒收436萬元。

檢調調查，林阳乙、已故前副議長林炳利、「二哥」3人共同經營賭場，該賭場以麻將及撲克牌為賭具，由二哥負責出資，林阳乙雇用黃、陳2男，林炳利雇用廖在賭場內工作，林阳乙負責對外招攬不特定賭客到賭場賭博，3人經營賭場牟利，扣除開銷後，以4、4、2拆帳，林阳乙3個月獲取436萬元不法利益，黃、陳、廖3人每日報酬1500元。

由於林炳利因病過世，檢方不起訴處分。一審認林共同犯圖利聚眾賭博罪處6月，沒收犯罪所得，黃、陳及廖3男均判3月。

台南高分院指出，林阳乙就原判決的量刑及沒收部分上訴，因此，審理範圍僅限於原判決量刑及沒收部分；針對原判決量刑部分，台南高分院指出，已審酌刑法第57條規定多款量刑事由，並未逾越法定刑度，也無濫用裁量情事，並無過重情形。

另外，就沒收部分，林分得436萬元抽頭金及抵償賭債等，均依照林阳乙供述及扣案記帳單為證，而且，記帳單詳載林阳乙與林炳利、「二哥」拆帳結算，法官認林阳乙上訴難認有理由，應予駁回。