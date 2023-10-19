美系外資表示，意法半導體9月32位元MCU價格與8月持平，為人民幣14元。GD32F103VET6現貨價10月也與9月持平、落在人民幣7 元。

根據最新調查顯示，目前消費者和工業需求仍然冷淡，沒有發生有意義的變化，這也與最新的消費者動向調查一致，該調查顯示，9月消費者對大陸經濟的信心穩定，但消費性電子支出略有下降，另外， 10月迄今，因為黃金週工作日減少，整體銷售額比9月低，整體訂單依然疲軟，短期內價格沒有反彈跡象。

美系外資表示，在MCU定價策略上，目前的定價處於低位，例如GigaDevice的32位元MCU現貨定價比新冠疫情爆發前的定價多出約35%的折扣空間，這表明到2024年可能會在低基數基礎上復甦。到目前為止，假期銷售沒有庫存需求，但已接近低谷。另外，正常庫存需求比銷售提早1~1.5個月，但迄今為止，經銷商沒有看到雙十一或黑色星期五的備貨需求。

展望未來，美系外資表示，MCU經銷商預計週期低谷即將來臨，但有鑑於訂單能見度較低，仍然很難預測持續性的復甦何時到來。整體來說，儘管近期需求疲軟，但還是看到了長期結構趨勢(RISC-V、邊緣人工智慧、本地化)。就大中華區各股部分，看好樂鑫股價將進一步上漲，主要是其在RISC-V MCU的潛在市場份額透可望提升；北京兆易創新保持中立，其可能是大陸市場佔有率成長最大的公司，只是近期業務仍充滿挑戰；另外，新唐也有併購綜效可以期待(新唐2020年收購PSCS)，維持新唐加碼評等、目標價152元。