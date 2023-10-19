即將邁入第30年的ART TAIPEI，為亞太區域歷史最悠久的國際藝術博覽會，此次匯聚145家海內外參展商，開創展位面積歷年之最。友達以A.R.T.（Advanced Reflectionless Technology）先進抗反光技術，參與ART TAIPEI展演3年，提供博物館級色彩還原技術以及安全加密技術雲端平台，讓原創作於數位介面真實呈現且安心保存。

今年友達FindARTs以「時序光譜」為主軸，以光譜為軸、年代經典藝術家為經線，呈現從經典到當代12位藝術家作品，展演跨時空背景下的台灣時代光譜，從多元媒材、質地、光影以及創作中演繹的故事情節，重現過去到未來、不同感動與視野的年華色彩。同時，首度發行FindARTs數位典藏精品，如17吋陳澄波《油彩台灣》、32吋齊柏林《高山島台灣》系列、《豐饒》系列、《壯闊台灣》經典版等，以及多位藝術家精緻畫冊，提供最高規格加密技術珍藏且保護原畫作，讓真跡走出博物館、收藏空間，於數位裝置上精準還原畫作色彩與細節。

此外，友達FindARTs亦受邀與ART TAIPEI合作策展，以擬真藝屏技術導入「藝術資產與永續示範展區-水墨特展」，此展區由策展團隊bisut與畫協產經研究室計畫，提供藝術品數位權證登錄及管理平台、取證，推出「藝術品收藏結合碳權」的新型交易模式促進企業購藏；而FindARTs在其中提供永續策展方案，協助將數位真跡擬真呈現，展出藝術家席德進、李重重、葉世強等作品，共同實踐環保節能效益，提升藝術品收藏賦能。