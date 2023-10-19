韓國男星具俊曄去年和舊愛大S（徐熙媛）閃電結婚，近日大S前夫汪小菲爆料，雖未指名道姓，但稱「光頭」人不在台北跑了，大S經紀人則闢謠具俊曄和大S婚姻幸福無異狀。今(19日)具俊曄為畫展現身台北打卡，並寫下：「謝謝我的台灣朋友來我的展覽」，可見蔣家大公子蔣友柏也現身力挺，令人驚呼具俊曄的人脈真的無遠弗屆。

汪小菲日前在直播表示心疼大S生病沒人陪伴，引發他想復婚說法，然而對此張蘭全力反對，無奈稱兒子人太善良，更表示會再活100年，不會讓兒子做糊塗事，大S經紀人則強調：「熙媛與歐巴婚姻關係和睦幸福，歐巴的畫展10月中即將於台北國際藝術博覽會展出」，具俊曄也同步分享要參加2023台北國際藝術博覽會，沒正面回應婚變八卦，但網友發現他其中一幅作品就是大S照片的馬賽克版本，可見眼裡完全離不開愛妻。

具俊曄去年跟大S結婚。（圖／經紀人提供）

今稍早，具俊曄更用行動打臉汪小菲，分享人回到台北參加藝術展開幕的照片，可見他的超強台灣朋友群中還有蔣友柏，而去年七夕，一位兩人的共同朋友就曾發過在東區一家餐廳的照片，寫下：「帶兩位哥到我的廚房吃飯，整晚Men’s talk」，具俊曄加上蔣友柏的組合，被網友讚是「中年顏值破表組」。具俊曄受訪時被問到先前的爭議，他不願提到汪小菲的名字，僅說：「大家都很清楚，我們就點到為止」，他心疼的表示，這次針對到大S，他不希望事情弄得太複雜，所以不會考慮法律途徑，「想跟大家說不要相信他，時間久了大家都會知道是假的，他也才不會再說謊，如果聽信的話，他就會繼續講下去」。

而具俊曄先前就曬出收到國際巨星成龍署名送上的自傳書，令他興奮稱呼對方是「傳奇」，先前具俊曄更幫小姨子小S追星成功，得到國民主持人劉在錫親錄的問候影片，並說跟韓星哈哈有交情，沒想到被小S打槍說：「可是《Running Man》裡面我比較喜歡李光洙欸」。