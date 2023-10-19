自《我愛黑澀會》出道的女星鄭靚歆，先前因參加《全明星運動會》第四季表現出色受到關注，但日前她的媽媽胡文英上傳影片哭訴，女兒遭知名整骨師弄到骨折，且對方至今連一句道歉也沒有，「我們已提出告訴，下週法院見！」

胡文英18日在社群上透露，女兒被整復師弄傷，「常常會痛到無法呼吸，痛到半夜醒來，痛到連翻身都不行」，之前還曾說過女兒是嚴重到無法自理生活，幾乎半殘廢，而影片中可見胡文英邊哭邊替女兒抱不平，「我實在是氣死了，我一整個晚上都在哭，誰讓我女兒受傷，我不會放過、原諒他」。

更讓她氣憤的是，這名整復師事後完全沒有道歉，「絕對不會饒恕這種惡劣的整復師，虧他在YouTube上小有名氣！」目前母女倆已經提告，她呼籲：「我女兒是前車之鑒，希望大家有所警惕，真心希望不要再有任何一位受害者」。

對此，鄭靚歆也在該影片下留言表示，就她所知不只她被弄傷，「奉勸大家不要亂整復，也不要被名氣所騙」；至於整復師的身分，她則保證：「等待結果出來一定告訴大家」。