美式連鎖大賣場好市多全球擁有超過800間分店，國外一對夫妻環遊世界7年逛遍200多間好市多分店，從每個地點都帶回了幾件紀念品，他們目前最喜歡的商品是從瑞典分店買的愛麗絲夢遊仙境茶壺，以及在台灣分店買的格蘭傑威士忌。

每日郵報報導，美國夫妻大衛（David）和蘇珊（Susan Schwartz）的興趣是逛好市多，他們每到陌生地方就會立刻搜尋當地好市多的位置，在過去7年環遊世界期間，一共造訪了14個國家、逛了超過200間好市多分店。

這對夫妻每到一間好市多就會帶回一項特殊商品當作紀念，這些紀念品放在他們位於紐約的公寓中，他們自嘲根本是「好市多倉庫」。並透露他們最喜歡的紀念品是瑞典分店販售的愛麗絲夢遊仙境茶壺，和台灣賣的1.75公升格蘭傑威士忌，該商品售價1629元台幣。

該對夫妻並出書分享關於好市多10件令人驚訝的事情如下：

一、好市多售價4.99美元的烤雞，從烤箱出來後保質期是兩個小時。超過時間會從貨架上被拿掉，並用於其他用途。

二、2022年，好市多會員每週購買價值超過30萬美元的腰果。

三、好市多永遠不會提高1.5美元熱狗和汽水的組合價格。自1985年以來，這項優惠從未改變過，高層一再發誓不會漲價。

四、美國好市多會員的平均年齡在54歲左右，家庭年收入在10萬美元以上。

五、冰島75%的人口是好市多會員。

六、好市多每年銷售超過600萬個南瓜派，但僅限於9月至12月期間販售。

七、好市多1999年才開始接受信用卡。

八、 2021年好市多售出475,000 克拉鑽石，約212磅（換算約96公斤）。

九、好市多在美國有585個倉庫，其中60%位於以下10個州。分別是：加利福尼亞州、德克薩斯州、華盛頓州、佛羅裡達州、伊利諾伊州、新澤西州、紐約州、亞利桑那州、維吉尼亞州和喬治亞州。

十、最大的好市多位於鹽湖城，面積高達235,000平方英尺。最小的是阿拉斯加州的朱諾，僅有74,052平方英尺。

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