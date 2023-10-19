投資大師馬克斯（Howard Marks）近期公布給客戶的備忘錄中提到，在過去，利率下滑，為投資人帶來相當好的報酬，如今隨著公債殖利率又來到相對高檔的水準，投資人可以從債券得到不錯的收益；看準這樣的趨勢，財經達人葉芷娟也在《強基金直播》節目中提到，會觀察到今年投資債券型的ETF、債券型基金，甚至是海外債的散戶有明顯增加，烘焙女王「辣媽」則認為，這是一個好現象，原因在於債券的利息在沒有違約的前提下，是一個穩定的收益，尤其可以觀察到，許多法人會將資金轉投資到債券，例如：美國公債、投資等級債券，原因在於可以鎖住目前相對較高的利率水準，另一方面又有機會隨著降息、市場利率下滑而享受資本利得、賺債券價差。

(圖/強基金)

市場規模翻倍成長！ 現「債」進場是時候

今年的債券ETF市場受益人數從14.56萬人，增加到73.27萬人，多了五倍，在規模部分也從新臺幣1.2兆元翻倍成長到1.67兆元，葉芷娟認為，從中會發現成長得非常快，而強基金共同創辦人Faith則提到，「搞不好今年的現在，是這輩子少數幾次可以買債券的機會，因為從沒有看到公債、A級公債這麼甜，在這樣的情況下還不進場，那很有可能會錯過明年有機會獲得的資本利得。」

《強基金：等了13年「機會債這裡」 債券危機的最佳進場時機及投資工具》(圖/強基金)

葉芷娟補充說明指出，「最新美國的10年期公債殖利率是4.65%，若以A級公司債殖利率甚至可達到6.11%」， Faith表示，「會發現現在的Ａ級公司債，相當接近當年長期非投資等級債券的殖利率水準」，讓現場的大家直呼真的非常「甜」！

想當「債主」嗎？ 一定先搞懂這些事！

許多人搞不清楚什麼是債券，簡單說，就是發行人向投資人借錢的憑據，發行人可能是政府、公司跟大家借錢，上面會有票面利率，票面利率會告訴你，每一年會支付的利率，假設買100元的債，票面利率5%，在年底的時候就會給5元的利息，如果想要成為債主，也要記得殖利率跟價格是一個反向的關係，當債主的收益來源除了有一個固定的利息收入，還有因為市場利率波動造成的價格損益。

《強基金：等了13年「機會債這裡」 債券危機的最佳進場時機及投資工具》(圖/強基金)

尤其要留意的是，若是債券的天期愈長，波動度會更大，投資人要審慎檢視個人的風險承受度，選擇適合自己的資商品，舉例來說，20年期的債券ETF，其波動度就會大於8年期的目標到期債券基金。

「過去33年，只遇到5次降息循環。」Faith表示，「目前看數據下來，明年跟後年就有望苦盡甘來，原因在於未來升息與降息的機率有關，若開始降息，基本利率調降，未來發的息，狀況沒有那麼好，有可能手中的債券會變得非常值錢，這也是債券價格上漲的關鍵」，同時也提到，若現在債券價格跌得很慘，當債券要到期時，它會慢慢接近票面價格，只要借據沒有違約，一定可以領完息，拿到本金。

開箱「復華A級債券傘型基金」 三大重點一次看懂！

《強基金直播》節目中也一起開箱「復華A級債券傘形基金」，葉芷娟解釋，「簡單說，在一個傘下的概念，這次總共發行3檔債券基金，分別是復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金、復華三至八年機動到期A級債券美元基金，以及復華三至八年機動到期A級債券台幣基金等三檔基金，專注在『A級債券』，也就是買信用等級非常好的債券，且這也是一檔可提前出場的目標到期債券基金。」

《強基金：等了13年「機會債這裡」 債券危機的最佳進場時機及投資工具》(圖/強基金)

Faith提到，「A級債券」可能債息沒有「BBB級債券」來得好，但是，「BBB級債券」的違約率應該會比「A級債券」來得高，所以，用風險來說，一定要選「A級債券」，可以觀察到今年A級債券的債息竟然可以達到4%~5％，真的是有史以來沒有出現過的情況，另外，從目標到期的概念套用在這檔基金中，簡單說，如果價格好就提前出場，不用去「航海」。

葉芷娟用「復華A級債券傘型基金」來說明，以五年期為例，只要時間達到兩年半，其次，息＋資本利得至少淨值11元，相當於獲利10%左右，若兩年半達到這目標就會強制結算，而若選擇復華三至八年機動到期A級債券，無論台幣或美金，期滿3年後，息＋資本利得至少淨值11.5元，相當於獲利15%左右，就會強制出場。

《強基金：等了13年「機會債這裡」 債券危機的最佳進場時機及投資工具》(圖/強基金)

比美國公債還要優！ 甜甜價進場趁現在！

身為保守型投資人辣媽認為，A級債券的風險已經低很多，如今利率又來到歷史相對較高水準，她蠻希望現在就能鎖住這樣的利率，原因在於透過下表可以看到，以目前「美國投資等級公司債各年度平均殖利率」的數據顯示，達到5%以上的利率，相當難能可貴。

Faith認為，「若手上有閒置的美元，想要避掉匯率價差，可選美元計價，其次，可以選現在最便宜的標的，就是『A級債券』」，辣媽則補充，若未來美國降息了，到時應該不會再有這麼好的投資報酬率的標的，一定要把握機會。

(文／記者林亞樺)

※免責聲明：文中所提之基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。