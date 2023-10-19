晶圓代工龍頭台積電(2330)今（19）日召開線上法說，預期2023年第四季合併營收將介於188～196億美元，季增8.8～13.4％、年減1.7～5.7％。在假設新台幣兌美元平均匯率32元狀況下，毛利率預期降至51.5～53.5％、營益率則降至38～50％。