全球暖化使致各地極端天氣不斷，行政院10月4日核定「氣候變遷調適行動計畫（112-115年）」，並於今日在院會中報告。環境部指出，本行動計畫預計投入經費4116億元，共計126項工作項目，其中48項屬新增調適項目，如提升維生基礎設施韌性、提升能源供給及產業的調適能力等。

環境部指出，2023年全球溫度為工業革命以來最高，據中央氣象署觀測資料，台灣近50年及近30年的年均溫呈現增溫加速趨勢，1961年至2020年間少雨年發生次數明顯比1960年以前增加，另近年來暴雨強度與頻率亦呈現增加趨勢。

環境部表示，此次核定的「氣候變遷調適行動計畫（112-115年）」，是去年邀集16個部會共同檢視，並參酌最新氣候變遷資訊的成果，從維生基礎設施、水資源、土地利用、海岸及海洋、能源供給及產業、農業生產及生物多樣性、健康與能力建構等領域著手，由各主政部會依核定內容推動，以確保民眾生命安全與維護國家永續發展。

環境部說，行動計畫以「氣候變遷因應法」調適專章條文為依據，在設定固定暖化情境下，建立調適推動架構及跨域整合平台，藉此強化跨部會協調合作，並將「以自然為本」精神融入各工作項目中。預計投入經費4116億元，共計126項工作項目，其中78項屬持續推動性質，48項則是新增調適工作項目。

針對新增調試工作部分，環境部說明，主要是針對易受衝擊領域，規畫「提升維生基礎設施韌性」、「確保水資源供需平衡與效能」、「確保國土安全、強化整合管理」、「防範海岸災害、確保永續海洋資源」、「提升能源供給及產業之調適能力」、「確保農業生產及維護生物多樣性」及「強化醫療衛生及防疫系統、提升健康風險管理」等7個面向。

環境部指出，盼藉此提升環境調適能力、強化脆弱族群調適韌性、城鄉地區導入多元調適策略及強化水資源系統管理等，也將與各部會每年檢討公開執行成果報告，並滾動修正行動計畫。