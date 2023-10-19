台北市警局南港警分局常姓男警被控性騷女警臀部，士檢依違反性騷擾防治法起訴。士院審理後認為，常男欠缺尊重他人性自主權的觀念，今天依違反性騷擾防治法判處拘役55天。

南港分局日前表示，已召開性騷擾申訴委員會，預防性調整常男職務，並給予被害人心理諮詢資源。

士林地檢署起訴指出，常姓男警去年9月間在分局辦公室，趁著被害女警不及防備之際，徒手觸摸被害女警臀部，遭控告性騷擾。

檢察官傳喚被害女警的同事到庭，均證稱案發當下有告誡常男摸臀的行為是性騷擾，事後也收到被害女警陳述遭騷擾的過程、不安情緒等訊息，也曾聽聞被害女警向常男表示「不要碰我」、「不要手來腳來」。

案經檢察官起訴，士林地方法院認為，常男欠缺尊重他人性自主權的觀念，造成被害女警心理受創，且犯後否認犯行，迄今未能與被害女警達成和解或取得諒解，若未予以非難，不足使其警惕，判處拘役55天，如易科罰金，以新台幣1000元折算1天，全案仍可上訴。（編輯：蕭博文）1121019