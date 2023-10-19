吊車將曳引車拖吊走。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

曳引車撞上號誌燈桿，遭撞倒燈桿波及貨櫃車。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄小港區沿海三路今日下午發生一起車禍，1輛曳引車疑因爆胎失控爆胎撞擊中間號誌燈桿，燈桿倒塌波及對向1輛貨櫃車，現場滿地車殼碎片，一度影響後方車輛通行。

由50歲林姓駕駛的曳引車於19日下午2點多，沿海三路南下行經山邊路時，疑因爆胎失控爆胎撞擊中間號誌燈桿，燈桿倒塌再波及對向1輛貨櫃車，曳引車車頭嚴重毀損，所幸林姓駕駛和27歲的陳姓貨櫃車駕駛無受傷，雙方也無酒精反應，但車禍也一度造成後方車輛無法通行，派出所與交通分隊已在現場處理排除，目前單線雙向通行，詳細肇事原因尚待釐清。