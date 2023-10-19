【全程字幕】記者直酸「要問你問題滿辛苦的」 賴清德尷尬回「一句」

民進黨總統參選人賴清德今(19日)公布淨零轉型永續台灣能源政策，記者會後進入媒體提問時間，有媒體直接抱怨，「副總統，要問你問題真的蠻辛苦的」，因為都只限制跟政策相關；賴清德趕緊用台語說，「哩主你問抹要緊（你儘管問不要緊）。」畫面曝光後引發大批網友留言轟賴傲慢，「以後還得了」。

一位記者在此場記者會中提問，「副總統真的要問你問題，真的蠻辛苦的，因為你現在已經不接受媒體堵訪了，而且一定要限定我們一些跟時事相關的、跟這個(政策)相關的，不過我今天一定是跟這個問題相關」。此時，賴清德用台語回應，「哩主你問抹要緊（你儘管問不要緊）。」

記者接著問，因為柯文哲曾提到他最氣民進黨的幾件事情之一，包括他數次提到2018年地方大選，當時的行政院長，就是你，拜託他支持深澳燃煤電廠、因為台灣缺電。結果沒幾天，深澳電廠可以不蓋，台灣就突然不缺電了。「副總統，這段過程，你到底有沒有跟柯文哲提過請他支持深澳電廠及台灣缺電等話，這段過程到底誰說謊？」賴清德則否認柯拜訪他，也對柯一再傳播此不實說法表達不滿。

對此有許多網友在《中時新聞網》影片底下留言「以後記者只能安排2家了。不然很尷尬」、「哇靠...這記者...我們懷念他」、「至高無上神規定什麼！豈是你們凡人記者可指指點點」、「連記者都講大白話」、「現在都可以這樣傲慢，以後還得了」。但也有人認為「辛苦就不要提問啦」。