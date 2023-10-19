大S（徐熙媛）前年與汪小菲結束10年婚姻，離婚後2人屢因家務事隔空喊話，汪小菲及媽媽張蘭更多次侮辱毀謗，汪小菲近日還造謠具俊曄已經逃回韓國等等，具俊曄今（19日）出席2023台北國際藝術展覽會，坦言大S因此承受很大的精神壓力。

壓力來源？具俊曄不願提到有關汪小菲的名字，僅說「大家都很清楚，我們就點到為止」，他心疼的說，過去新聞都只針對他個人，他只要忍耐就會撐過，但這次是針對大S了，他不希望事情弄得太複雜所以也不會考慮透過法律途徑，「想跟大家說不要相信他，時間久了大家都會知道是假的，他也才不會再說謊，如果聽信的話，他就會繼續講下去」。

他說，他能做的就是多陪大S，「我也很希望多陪她出去走走，所以我回韓國也盡可能不超過2天，就是希望多陪她」。他透露他目前每個月會回韓國1、2次，但只要他在台灣，他就會陪大S吃飯、追劇，更甜蜜的透露2人每天都會親親，言語之間都充滿恩愛。

具俊曄透露大S婚後已經曾隨他回韓國探視母親，本來就會一點韓文的大S，再見到婆婆時總是嘴甜「媽媽妳好漂亮」、「媽媽要注意健康」，讓具俊曄媽媽相當開心。

大S生日在本月6日，具俊曄在陪她追韓劇時發現她看上劇中的珍珠項鍊，所以特別偷買回來贈送，「我一個多月前就在構思，她收到時很喜歡」，珍珠項鍊的價格？他笑說重點不是價錢，而是他對大S的心意。